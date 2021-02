Soutien à Sonko… Le leader du PASTEF doit faire attention aux hypocrites

Depuis que l’affaire du supposé viol suivi de menaces attribué à Ousmane sonko a éclaté, le leader des patriotes reçoit toute sorte de soutien. Ses souteneurs sont des sénégalais lambda, des jeunes, ses partisans mais aussi la classe politique notamment des partis de l’opposition. C’est justement par rapport à ces souteneurs politique que le leader du PASTEF doit faire très attention.

Tout le monde sait qu’ousmane Sonko a ravi la vedette à quasiment toute la classe politique sénégalaise et tous ces leaders de partis voudraient avoir l’aura de Sonko. Mieux, ils voudraient tous, tant qu’ils sont occuper sa place dans landerneau politique. Donc un faux pas du leader du PASTEF fera leur affaire. Par conséquent, tous ces soutiens ne peuvent être sincères. Certains le font parce qu’obligés de le faire pour des raisons politiciennes mais ils ne manquent pas de se réjouir sous cape. Sonko et ses proches doivent restés très vigilants pour faire la part entre les vrais et faux souteneurs. Ces derniers sont capables de le pousser à prendre des options qui risquent de se retourner contre lui.

Ousmane Sonko et ses partisans doivent surtout restés concentrés sur les arguments de défense car au rythme où les choses évoluent, le procès est inévitable et Sonko a besoin d’être solide pour faire face aux accusations car si on ne veut pas distraire les gens, ça ne sera pas facile pour le leader du PASTEF. Sonko ne doit pas céder à la distraction ou se réjouir des manifestations qui se tiennent à travers.