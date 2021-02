Guy Marius : « Je m’excuse auprès de Me El Hadji Diouf »

Sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna a levé le voile sur le « problème » qui l’oppose à Me El Hadji Diouf. En effet, la robe noire ne rate aucune occasion pour lui tirer dessus, allant même jusqu’à souhaiter sa mort. Le leader de FRAPP-France Dégage explique le fonds du problème.

Voici l’intégralité de son post sur le réseau social :

En 2005, Pcci m’a licencié violemment en me sortant de ses locaux avec deux nervis, en corrompant la gendarmerie de Ouakam où ils m’ont amené, avant de me relâcher après avoir séquestré dans Pcci pendant deux jours et menacé mon camarade de l’accuser de vendre de la drogue. Mon crime: avoir voulu créer un syndicat des travailleurs des centres d’appel pour défendre les intérêts et droits des travailleurs particulièrement des télé-acteurs et des télé-actrices.