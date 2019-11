Stade de Mbacké : les précisions du ministère des sports

Suite à l’article paru sur xibaaru relatif aux travaux du stade de Mbacké, le service de communication a tenté d’apporter des précisions. En effet, par la voix de Mbaye Jacques Diop en charge de la communication du Ministère des Sports, on ne veut pas prendre des risques car les travaux de l’Agetip (Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public) datent de très longtemps et que le Ministre Matar Bâ et ses services ne veulent pas prendre des risques. En terme clair, on veut mettre l’accent sur la sécurité car le stade accueille un public et il faut tout faire pour que la sécurité soit de mise afin que demain on ne vient pas dire qu’en cas de problème la responsabilité du ministère des Sports soit engagé. Mbaye Jacques Diop de préciser qu’on veut éviter ce qui est arrivé à Rufisque où les travaux de l’Agetip qui ne présentaient pas de garantie sécuritaire a causé beaucoup de dégâts ce qui a valu à l’entreprise de reprendre plusieurs travaux répondant aux normes.

Pour rappel, les lignes inscrites sur le budget prenant en compte le mur du stade, la grille de protection et les guichets qui existaient déjà avaient fini d’envoler tous les espoirs de la jeunesse et des sportifs de Mbacké qui croyaient fermement à la reprise de la deuxième phase du stade après que le Président Macky Sall dans son discours à la nation. Travaux qui devaient porter sur une tribune de 2000 places, d’un plateau multifonctionnel, d’un gazon synthétique et de projecteurs. En terme clair, un stade qui répond aux normes et digne de ce nom.

Pour Mbaye Jacques Diop, le ministère des Sports est toujours dans de bonnes dispositions pour honorer l’engagement de l’état à la jeunesse mbackoise et ceci dès le debut de l’année 2020.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn