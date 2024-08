Système de Tarification Woyofal : Les éclairages de la Senelec

Des responsables de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) se sont adressés à la presse, mercredi 31 juillet 2024, à Dakar, pour expliquer le système de tarification du Woyofal et diffuser des informations précises sur cet outil.

Depuis son lancement en fin 2014, le système prépayé Woyofal a connu une forte croissance, atteignant 1.802.081 clients à fin avril 2024. Toutefois, de nombreuses plaintes concernant son système de facturation persistent. Pour surmonter ces malentendus et améliorer la compréhension et la communication sur le Woyofal, Senelec a décidé de s’ouvrir à la presse pour clarifier ces points et promouvoir le dispositif.

Tabara Ndoye Ba, Directrice principale du Service commercial, a indiqué que cette rencontre marquait la fin d’une série d’ateliers avec les associations de consommateurs et les membres du Comité national de dialogue avec la clientèle. Le système Woyofal permet aux clients de mieux gérer leur consommation et leurs dépenses énergétiques.

Elle a souligné les avantages du système Woyofal par rapport au système classique, en citant des simulations pour illustrer les différences et les gains. Selon le chef du service prépayé, le Woyofal offre plusieurs avantages, notamment un cycle de facturation mensuel, la suppression de la troisième tranche, la possibilité d’achat en fonction du budget à partir de 1000 francs CFA, et surtout la possibilité de suivre sa consommation en électricité, lit-on sur Senego.

Mariétou Sèye, Directrice Communication et Marketing de Senelec, a ajouté que l’objectif était de partager et d’échanger avec les professionnels des médias afin qu’ils puissent informer les populations sur les initiatives de la Senelec et les actions entreprises pour le bien-être de la population. Elle a mentionné que le succès de la communication de Senelec passe inévitablement par les médias, soulignant ainsi l’importance de cette collaboration.

Elle a ajouté que Senelec souhaitait discuter et échanger sur les préoccupations de la population et parler davantage de ses produits et services pour permettre à chacun de devenir un ambassadeur auprès du grand public.