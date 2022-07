Membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Khalifa Ababacar Sall a profité de la Tabaski pour présenter ses voeux aux sénégalais.

« En ces moments de célébration du rite du sacrifice, je souhaite une bonne fête de l’Aid el Adha à toute la Oummah islamique.

Que le souvenir de la dévotion des prophètes Ibrahim (as) et Ismaïl (as) nous amène à prendre plus conscience de l’importance de l’humain », a écrit l’ancien maire de Dakar sur sa page Twitter visitée par Xibaaru.