Thierno Alassane Sall a adressé un message aux sénégalais en ce jour de Tabaski. «Qu’Allah bénisse chacun de nous avec paix, amour et prospérité. En cette occasion de sacrifice et de réflexion, que nos prières et dévotions soient acceptées, et que la solidarité et l’harmonie règnent parmi nous. Bonne fête de Tabaski à tous!», a-t-il écrit.