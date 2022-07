Tabaski à Bignona : Le marabout El Fansou Bodian veut des élections paisibles

Le marabout El Hadji Fansou Bodian a dirigé la prière de Tabaski à la place Moussa Coly de la commune de Bignona. L’imam a rappelé aux fidèles les principes de l’islam et le sens du sacrifice de l’Aïd El Kebir. Mais le marabout a terminé son sermon sur les élections législatives à venir.

Fansou Bodian a exhorté tous les acteurs, politiciens, administration et population à œuvrer pour des élections qui se déroulement dans un climat de paix et que chaque citoyen puisse exercer son devoir civique dans la tranquillité et que le meilleur gagne.

Ce message du marabout a été bien accueilli par tous. Les autorités politiques et administratives adhèrent et promettent d’y travailler. Le Maire de Bignona, Bacary Diatta, le Président du conseil départemental, Yankoba Diémé et Mohamed El Amine Ndoye, Préfet de Bignona ont tous salué la posture de l’imam et promettent, chacun en ce qui le concerne, de faire ce qui lui revient pour garantir la paix et la sérénité des élections

Le guide religieux a également prié pour un bon hivernage et la paix dans le monde

L.BADIANE pour xibaaru