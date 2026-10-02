Taïba Thiéckène : Une fillette tuée et trois autres blessées dans une attaque au coupe-coupe

Un drame s’est produit le 30 septembre 2026 au village de Taïnabé, dans la commune de Taïba Thiéckène, dans le département de Mbacké. Selon des informations rapportées par Seneweb, un homme présenté comme souffrant de troubles mentaux aurait attaqué quatre fillettes à l’aide d’un coupe-coupe, faisant une morte et trois blessées. Le suspect a été interpellé par les éléments de la brigade de proximité de Kaël.

Selon le récit des faits rapporté par la source, K. Ba, âgée de 12 ans, se trouvait dans la cuisine et préparait le dîner, tandis que plusieurs petites filles jouaient sous un arbre à proximité. Au même moment, A. Ka, âgé d’environ 5 ans, revenait des champs avec un coupe-coupe à la main.

O. Ka, présenté comme un homme d’une trentaine d’années, sans domicile fixe et souffrant de troubles mentaux, aurait alors demandé à l’enfant de lui remettre l’arme. Pris de peur, le garçon aurait pris la fuite en abandonnant le coupe-coupe.

Le suspect se serait ensuite emparé de l’arme avant de se diriger vers les fillettes regroupées sous l’arbre. Il leur aurait asséné plusieurs coups à la tête. K. Ba aurait alors alerté les secours en criant. Après l’attaque, le suspect aurait pris la fuite.

L’agression a fait une victime décédée et trois blessées. La victime, D., dite « A. Ba », était âgée d’environ 4 ans. Les trois autres enfants, D., dite « D. Dème », âgée de 2 ans, A. Sow, âgée de 3 ans, et D. Ba, également âgée de 3 ans, ont été grièvement blessées.

Alertés, les éléments de la brigade de proximité de Kaël se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Les victimes avaient auparavant été évacuées vers l’hôpital.

Les gendarmes ont également interpellé le suspect et l’ont mis en sécurité, celui-ci étant présenté comme susceptible de représenter un danger pour lui-même et pour autrui. Il a été placé dans les locaux de la gendarmerie de Kaël, dans l’attente de l’accomplissement des formalités relatives à son internement.