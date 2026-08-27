Tamba : Il surprend sa femme et son amant en pleins ébats

Deux hommes et une femme ont été déférés au parquet de Tamba, lundi dernier. L’un des messieurs, A. C., est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de cinq jours; les autres, S. S. et M. C., pour adultère.

M. C. est l’épouse de A. C. Depuis le mois de Ramadan et sa demande de divorce, à la suite d’une dispute conjugale, elle vit chez ses parents. Son mari, qui n’a pas donné suite à sa requête, a déclaré l’avoir surprise, jeudi 20 août, en pleins ébats avec son amant dans la chambre de ce dernier, au quartier Diamwelly de Tamba.

Poursuivant son récit, l’époux cocu ajoute que le couple a vite remis ses habits dès qu’il l’a aperçu. «Pris de colère, A. C. s’en est pris à S. S. Il a saisi un couteau et lui a porté un coup, lui occasionnant une blessure au niveau du cou», rembobine L’Observateur, qui relaye cette affaire dans son édition de ce jeudi.

Après son agression, le mari cocu a conduit son épouse et son amant au domicile du délégué de quartier. Le groupe se rend ensuite au commissariat central de Tamba.

Face aux enquêteurs, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias, A. C. explique que S. S. fricotait avec sa femme, ignorant ses nombreux rappels à l’ordre.

«Entendus, les mis en cause [S. S. et M. C.] ont reconnu les faits, indique L’Observateur repris par Seneweb. À l’issue de l’enquête, ils ont tous été déférés devant le procureur, lundi. Le mari, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 5 jours; son épouse et son amant, pour adultère.»