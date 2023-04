Quelques heures après la sortie de Ousmane Sonko, accusant les forces de défense et de sécurité de tentative d’assassinat, le gouvernement n’a pas tardé à apporter la réplique. Et c’est le porte-parole, par ailleurs Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises qui est monté au créneau pour recadrer le maire de Ziguinchor.

«Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos forces de défense et de sécurité en les accusant de tentative d’assassinat sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures on empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias», a écrit Abdou Karim Fofana sur Twitter.