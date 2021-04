Terrorisme au Sénégal…Cheikh Tidiane Gadio sonne l’alerte

Le terrorisme s’est invité, hier vendredi, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi portant report des élections locales. Prenant la parole, Cheikh Tidiane Gadio a appelé à la vigilance et à l’union, alertant sur le dessein des terroristes qui ciblent le Sénégal.

« Les djihadistes ont dit qu’ils ont besoin d’une façade maritime », a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères. Qui rajoute : « Ils ciblent clairement le Sénégal et le Bénin. Nous devons tous prendre conscience que la situation de notre pays n’est plus celle qu’elle était avant. Notre pays est convoité, envié et infiltré », révèle-t-il.

Faisant allusion à la récente étude américaine sur la sécurité en Afrique de l’Ouest, le député a appelé les Sénégalais à l’unité. Car, il est convaincu que seul un « sursaut national » peut aider le Sénégal à se départir de ces forces occultes.