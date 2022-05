Tête de liste Benno : Le mouvement Euleuk Sibir bénit le choix de Mimi Touré

Le leader du mouvement politique Euleuk Sibir s’est félicité du choix du président Macky Sall de porter son choix sur la présidente Aminata Touré dite Mimi. Bassirou Dakhargui Seck a très tôt cru au leadership de Madame Mimi Touré depuis longtemps.

Avant de la rencontrer, l’opérateur économique avait déjà jeter les bases de soutien à l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental. Et depuis lors il s’active à la massification de son mouvement de soutien dans les coins les plus reculés du pays. Lors des locales passées, Bassirou Dakhargui Seck a soutenu et participé activement à la campagne électorale aux côtés de Gallo Ba, candidat de Benno Bokk Yaakar sur instruction de son mentor Mimi Touré.

Un investissement gagnant car il est sorti largement victorieux face au Maire sortant Abdou Mbacké Ndao avec un écart de plus de 8000 voix. Interrogé sur son choix, le président du mouvement Euleuk Sibir parle du charisme et du courage politique de madame Aminata Touré. Selon lui son engagement renvoie au courage incarné par les femmes de Nder et ses positions politiques dignes d’une grande responsable même durant les moments les plus difficiles où la dame recevait des coups bas venant de partout.

Mais elle a toujours fait face en restant digne raison pour laquelle son retour aux affaires lui a propulsé au devant de la scène politique. En atteste le choix du président Macky Sall de la porter à la tête de la liste de la coalition Benno Bokk Yaakar.