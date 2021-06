Thérèse Faye Diouf tire sur l’opposition

Ma lettre à l’opposition sénégalaise : vous dire la vérité est aujourd’hui un devoir…Par Thérèse Faye Diouf

Depuis le soir de l’élection présidentielle du 24 février 2019 vous de l’opposition, vous avez perdu toute la pertinence de la morale républicaine et toutes les valeurs de la responsabilité politique dans un pays comme le nôtre.

Après avoir échoué à convaincre le peuple sénégalais, suffisamment mature, chaque acte que vous posez, chaque mot que vous articulez et chaque idée que vous émettez, sont sans cesse suivis d’une logique infernale de mettre le feu dans ce pays. Vous en voulez au régime actuel non pas parce qu’il ne travaille pas bien, mais parce qu’il parvient à vous laminer au soir de chaque élection.

Étant quasiment convaincus que vous n’avez pas les moyens politiques de gagner aucune élection au Sénégal, vous usez de tous les moyens maléfiques et maussades pour riffauder ce pays et le plonger dans le chaos, la désolation et le déshonore, malgré tous les efforts qui se consentent pour porter encore à l’émergence notre cher pays.

De Bagadadji (dans le Sud du pays, à Kolda), à Gaé (à Saint-Luois, dans le nord du pays) et de l’Est à l’Ouest, en passant par le centre sont nettement visibles les réalisations du Président Macky Sall. Sa politique d’équité sociale et territoriale et de réduction des inégalités sociales, en passant par ses grands projets encadrés par le PUMA, le PUDC, le Promoville, le FONGIP, la DER j’en passe.

À titre d’exemple, pour que nul n’en ignore, pour mettre fin aux injustices sociales conformément à sa vision, le président de la République, Son Excellence Macky Sall avait engagé une intense politique de protection sociale universelle dont les principales mesures sont la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et la bonification de la retraite.

Ainsi, plus de 250 000 familles vulnérables bénéficient des Bourses de Sécurité Familiale de 100 000 FCFA/an pour renforcer leurs moyens d’existence et de capacités éducatives et productives.

La Couverture Maladie Universelle, qui constitue un puissant levier institutionnel permettant aux populations démunies d’avoir une prise en charge sanitaire.

Sur le plan de l’enseignement supérieur, le nombre d’universités et d’école de formation professionnelle que disposait le pays a été quasiment dédoublé. Des universités mieux équipées qui offrent des meilleurs cadres de vie et de conditions d’études sans occulter les bourses qui sont passées de 35 000 à 40 000 fcfa et la baisse des tickets de restauration…

Des centaines de kilomètres de routes, une capitale (Dakar) de plus en plus désengorgée avec moins d’embouteillages grâce aux autoponts installés dans les anciennes artères réputées pour les bouchons qu’elles savaient engendrer, il y seulement quelques mois, à la VDN extension Nord, qui s’étire vers Saint-Louis…

Sur le plan sanitaire, malgré les contingences de l’heure liées aux effets de la covid-19, des hôpitaux flamboyants neufs, d’un équipement moderne, sont érigés et le seront dans plusieurs régions.

Il y a aussi le système de gouvernance mis en place par Son Excellence le Président Macky Sall pour mieux accompagner les PME et le secteur informel par la création des structures comme le FONGIP, la DER l’ADEPME entre autres. Cette vision très éclairée du Chef de l’Etat a permis à un nombre important de Sénégalais de bénéficier aujourd’hui de financements ou de garanties pour invertir dans des secteurs porteurs, offrant de l’emploi et capable de créer des revenus réels…

Toutefois le Président bâtisseur Macky SALL ne saurait plaire aux yeux d’une opposition en panne de propositions, qui n’a que l’insulte, la calomnie, la diffamation, la manipulation et surtout la fabulation pour se faire une peau politique et prétendre à une certaine reconnaissance aux yeux de la masse. Celui qui se présentait comme un messie venu de nulle part offrir une certaine prophétie, sera malheureusement révélé au grand jour dans sa grande nudité pour une histoire de sexe avec une jeune dame. Un épisode malheureux jamais connue dans l’histoire politique de notre cher Sénégal

C’est alors qu’il décidera, avec des personnes qui n’ont de rêve que mettre ce pays à feu et à sang, s’y accrochant nuit et jour pour le chaos et la débâcle nationale, de tout faire pour fragiliser notre quiétude nationale. Ce n’est que peine perdue, La loi a été vote par une majorité parlementaire responsable et soucieuse du devenir des générations futures.

Malgré les multiples tentatives de brûler et de déstabiliser un pouvoir installé par la voix des urnes, ils se retrouvent toujours face à leur échec, leur honte et leur flétrissure dégradante. L’accession au pouvoir ne se réalise pas par le mensonge ni par la calomnie.

Quand Dieu est avec quelqu’un, même Satan se garde de nuire. Aujourd’hui, comme toujours d’ailleurs, la montée en puissance de la popularité du Président Macky Sall les empêche de dormir. Les foules qu’il draine partout où il passe du sine au saloum en passant par le fouta et le djolof font peur. De leur nuit de haine, ils sortent comme des démons jeter de l’opprobre sur ce projet de loi avec leur lot de manipulations et leur montagne d’inexactitude et surtout de bourrage sur la réalité des faits.

Chers Sénégalais, lors des manifestations de mars passés, nous avons perdus 14 des nôtres pour une banale histoire de sexe entre deux privés. Aujourd’hui encore pour un mensonge monté de toutes pièces, on veut vous faire croire qu’on veut criminaliser les manifestions qui sont des droits encadrés par notre législation. En réalité, cette revue de notre code pénal protège notre pays contre les dérives du mal qui peuvent bel et bien être liés au terrorisme.

Chers Concitoyens, l’Etat, c’est aussi la prévention et la contrainte légale. Il ne doit jamais être proactif, mais doit mettre sur place et sur pied un ensemble de mesures qui permettent de contraindre et de contenir le mal qui peut surgir de partout, même parmi nous. Ainsi, ayons bonne fois à notre Etat.

Poursuivons ensemble avec le Président Macky SALL la construction d’un Sénégal émergent.

Thérèse FAYE DIOUF

Maire de Diarrere

Membre SEN APR