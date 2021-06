Le FDS/Les Guelwaars appelle les Sénégalais à la résistance

Le secrétaire général de FDS/Les Guelwaars, Dr Babacar Diop, et d’autres citoyens sénégalais dont le seul tort est d’avoir dit NON aux projets de loi liberticides modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale, viennent d’être kidnappés à la Place de la Nation par la police politique de Macky Sall. Parmi ces otages, il y a: Aliou Sané, Guy Marius Sagna, Kilifa, Ben Taleb Sow, Tiger, Cledor Sène et de nombreux autres citoyens anonymes.

FDS/Les Guelwaars condamne, avec la plus grande fermeté, ces arrestations injustes et arbitraires et exigent la libération immédiate et inconditionnelle de tous ces soldats de la démocratie.