Thérèse Faye : « Sonko est toujours dans la diversion et la provocation »

Thérèse Faye voit le « Nemekou Tour » de Ousmane Sonko comme une provocation. La mairesse de la commune de Diarrère dans la région de Fatick, estime que le leader du Pastef est dans la diversion. « Sonko est toujours dans la diversion et la provocation, qui sont ses démarches politiques. Nous ne sommes pas surpris de le voir précipiter son tour du pays, pour faire oublier son dossier avec Adji Sarr dont la presse a recommencé à parler. Son jeu est compris de tout le monde : verser dans la provocation et se positionner en victime, comme d’habitude. Il devra se rappeler toutefois que ce pays a des lois à respecter par tout le monde. Et les garants de ces lois savent quoi faire et quand », déclare-t-elle dans un entretien avec Le Quotidien

A rappeler que Ousmane Sonko dans son « Nemekou Tour » sillonne le pays sans ses alliés et fait passer son message. Et ce pour ce « Nemekou Tour » l’étape de Joal a été émaillée par des incidents.