10 ans à la tête de la RTS…Racine Talla qualifié de tyran et de marionnette

MANAGEMENT PUBLIC : QUAND TU FAIS 10 ANS À LA TETE D’UNE BOÎTE, TU DEVIENS FORCEMENT UN TYRAN ET UNE MARIONNETTE… ET, C’EST LE CAS DE RACINE TALLA À LA RTS.

Cher public,

Parler de Racine Talla, pour amener l’autorité à le déraciner manu militari du fait du mauvais management qu’il applique dans l’audiovisuel public depuis 2012, est une communication qui n’agréerait pas le Président Macky Sall : a-t-on l’habitude d’entendre auprès de plusieurs observateurs et analystes de la vie publique sénégalaise.

Re-parler des cyniques méthodes gestionnelles de ce « bout d’homme au petit coeur », pour dire à toute l’opinion comment la RTS est passée d’un parfait immeuble de cadres à une maison de rats ou d’agents sans scrupule, serait aussi mal vu par l’autorité qui, selon les mêmes observateurs et analystes de la vie politique sénégalaise, aurait pris l’option de laisser pourrir la situation et de faire de Racine Talla une marionnette en perspective de 2024.

Disons-le ici et maintenant : le Président Macky Sall ne peut pas être le principal acteur des dérives notées à la RTS… parce que devant tout faire pour, enfin, soulager tous ces agents tétanisés par la gestion catastrophique de Racine Talla.

Disons-le ici maintenant encore : le Président Macky Sall ne doit pas être le souteneur numéro un de Racine Talla dans tout ce que subit le travailleur de la RTS en terme de chantages, de brimades, de réprimandes… parce qu’on le sait : le Président aime donner suite aux causes du peuple.

Que tout ce peuple le sache : si Racine Talla est devenu un tyran à la RTS, ce n’est pas seulement le fait d’avoir passé dix (10) ans à la tête de la RTS… C’est plutôt le fait de donner l’impression d’avoir dealé avec le Président Macky Sall pour, en retour, avoir sa garantie sur l’ignoble principe du « laisse-moi faire ce que je veux, je te soutiens dans tout ce que tu veux ».

La récente promenade du couple présidentiel dans la banlieue révèle beaucoup de choses jusque-là indicibles et Racine Talla veut se rattraper auprès de l’autorité en se hissant au rang des marionnettes qui continuent de vouloir tromper la vigilance du Président.

Que le Président Macky Sall en soit informé : Racine Talla est un homme du passé. Il est hors du temps. Il est hors de la société… Vouloir coûte que coûte le maintenir au mépris de la volonté populaire, suite à des ratages et brigandages multiples à la RTS, est la meilleure façon de noircir son image.

La RTS n’est pas une affaire à confier à un « bout d’homme au petit cœur ». Tout au plus, elle est une institution ancrée dans la sociologie sénégalaise… Persister dans l’option Racine Talla signifierait cautionner les méthodes d’un « community manager qui applique son arrogance à l’image de son client ».

La RTS n’est pas non plus une caution pour maintenir un homme déjà honni par l’opinion du fait de son manque criard de professionnalisme et de génie managérial… Ne pas le changer, pour rétablir l’image gouvernementale et institutionnelle souillée par ses anniversaires et interventions intempestives dans le débat sérieux, est le risque à ne jamais prendre pour un Chef d’Etat.

Excellence,

Monsieur le Président de la République,

Les agents et la plupart des sénégalais épris de professionnalisme ne vous demandent pas d’enlever Racine Talla de la tête de la RTS, ils sollicitent seulement votre indulgence pour que, enfin, l’émergence soit mieux vue et lue à la télé ainsi que sur Internet au moyen d’une bonne stratégie digitale qui, pince-sans-rire, manque tant à l’audiovisuel public.

Alioune Ndiaye,

journaliste indépendant.