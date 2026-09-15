Thiadiaye : Un berger arrêté après avoir sectionné trois doigts à son voisin

Un berger, identifié sous les initiales Kh. Ngom, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour, lundi 14 septembre, après une violente altercation au cours de laquelle un autre jeune berger aurait perdu trois doigts.

Les faits se sont produits jeudi dernier dans le village de Ndioudiouf, dans la commune de Sessène. Selon les informations rapportées par L’Observateur, une altercation a opposé Kh. Ngom à B. Mbaye, sur fond de différend survenu quelques jours auparavant.

D’après la même source, le conflit serait lié à des propos à caractère castéiste que Kh. Ngom aurait tenus à l’endroit de B. Mbaye, qu’il aurait notamment traité de « casté ».

Les deux hommes se seraient de nouveau croisés quelques jours plus tard. B. Mbaye aurait alors tenté de s’en prendre à Kh. Ngom en lui assénant deux coups de bâton à la tête. En réaction, ce dernier aurait sorti une machette et porté des coups à son rival, lui sectionnant trois doigts de la main droite avant de prendre la fuite.

Alertés par le père de la victime, les gendarmes de la brigade de Thiadiaye ont retrouvé et interpellé le suspect au domicile de son père. Lors de son audition, Kh. Ngom aurait reconnu les faits, tout en invoquant la légitime défense et en présentant ses excuses.

De son côté, B. Mbaye, retrouvé grièvement blessé vers 19 heures par des riverains, a d’abord été évacué au centre de santé de Thiadiaye avant d’être transféré à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Depuis son lit d’hôpital, il aurait fait état de provocations récurrentes de la part de son agresseur.

Déféré au parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue, Kh. Ngom est poursuivi pour coups et blessures volontaires. Il a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la MAC de Mbour, dans l’attente de la suite de la procédure.