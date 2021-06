Thiam Gaindé victime d’un accident

Ablaye Thiam ou Thiam Gaindé est cloué au lit. Le 12e Gaindé a été victime d’un accident de la route à la sortie de Diamniadio, alors qu’il allait supporter le Sénégal à l’occasion de la finale de Beach Soccer à Mbour samedi dernier. C’est son frère, gendarme à la retraite, qui donne l’information sur sa page Facebook.

In-texto le post de Seydou Thiam sur le réseau social :

Tout citoyen à le devoir d’aimer, protéger et défendre l’intégrité de son pays, qui dispose d’une emblème nationale appelée drapeau. Pour s’acquitter de cette noble mission, certains acceptent de servir sous les drapeaux pour devenir des acteurs de nos forces Armées ou de défense Sénégalaises A cette première rempart, s’ajoutent les bons citoyens de par leur fonction ou aptitudes. Les artistes sont comptés dans ce groupe où certains excellent par leur créativité pour se faire remarquer. Dans ce groupe il y ‘à un soldat de l’équipe nationale qui vient de recevoir une balle lors d’un combat. En effet pour aller supporter le Sénégal à l’occasion de la finale du football de plage à Mbour Samedi dernier, il a été victime d’un accident de la circulation à la sortie de DIAMNIADIO. Pendant ce temps, il était revêtu de sa tenue de combat, sur une moto peinte VERTE JAUNE ROUGE. C’est dans cette tenue que ABLAYE THIAM OU THIAM GAY NDE, un vervant supporter de l’équipe nationale du Sénégal à été transporté à l’hôpital de grand yoff, où plusieurs fractures et contusions ont été constatées dans son corps. Celui qui a demandé à sa famille après sa mort, de peindre son tombeau des couleurs du drapeau du Sénégal, celui qui a peint sa maison, son véhicule, sa moto, les arbres, même les cornes de ses Moutons en verte jaune rouge , se trouve présentement cloué au lit à cause d’une fracture au bassin. 12ème GAY NDE, ou THIAM GAY NDE, nous qui sommes de votre famille nous vous souhaitons prompte guérison. Ainsi va la vie.