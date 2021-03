Thierno Bocoum : « C’est le régime actuel qui est un trouble à l’ordre public »

L’arrestation du leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, pour trouble à l’ordre à public et participation à une manifestation non autorisée, n’est pas du gout de tout le monde. Ces militants et sympathisants ne cachent pas leur déception. Pour Thierno Bocoum, c’est le régime en place qui est un trouble à l’ordre public.

« C’est le régime actuel qui est plutôt un trouble à l’ordre public », a écrit le leader du mouvement AGIR sur sa page Facebook. Avant d’exiger la libération du leader de Pastef-Les Patriotes, « Libérez Ousmane Sonko », rajoute Thierno Bocoum sur son post.