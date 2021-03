Les députés de l’opposition ont saisi le Conseil Constitutionnel, ce mercredi, pour invalider la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Mais selon l’ancien Président groupe parlementaire BBY, Moustapha Diakhaté, cette « saisine de l’opposition n’est, en réalité, qu’un enfumage politicien qui n’honore pas les Représentants du peuple sénégalais ».

Voici l’intégralité du post fait par Moustapha Diakhaté sur Facebook :

En vertu l’Article 52, la Commission ad hoc doit impérativement compter onze (11) membres dont 2 du groupe libéral et démocratique et un issu des non inscrits.

Il suffisait à l’opposition libérale et aux non inscrits de ne pas participer à la constitution de la commission ad hoc pour annuler de facto la demande judiciaire de levée de l’immunité parlementaire de Sonko.

En fournissant 3 députés à la commission ad hoc, l’opposition et les non inscrits ont effectivement et activement contribué à la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko en participant à la mise en place et la ratification de la commission par la plénière.