Thierno Bocoum dénonce une campagne visant à ternir l’image d’AAR Sénégal

Avec un seul siège à la prochaine législature, les responsables de la coalition Aar Sénégal sont, depuis la proclamation des résultats officiels provisoires, dans le viseur des sympathisants de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, leur mettant en garde contre tout rapprochement à Benno Bokk Yaakaar (Bby), à la recherche d’une seule voix pour s’adjuger une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

« Depuis quelques jours nous recevons des captures d’écran et des messages transférés sur une campagne ficelée au niveau des réseaux sociaux visant à ternir notre image aux yeux de l’opinion. Nous sommes en politique et nous nous attendons à tout mais nous n’aurons pas la possibilité de devoir démentir à chaque fois et pour n’importe quel prétexte. Nous comptons sur l’esprit de discernement des uns et des autres en ayant la bonne attitude face aux calomniateurs et diffamateurs. En tout état de cause, le mensonge peut faire un long périple mais n’aura jamais indéfiniment le dessus sur la vérité. Nous avons résolument fait le choix de consacrer notre énergie aux priorités du Sénégal », a écrit Thierno Bocoum sur Facebook.