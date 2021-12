Thierno Bocoum : « nous tenons à attirer l’attention de l’opinion nationale sur… »

Dans le cadre d’une tournée « à l’écoute des paysans » qu’il a entrepris depuis quelques jours, dans plusieurs localités comme le Sine Saloum ou la Casamance, Thierno Bocoum à attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale ainsi que celle du gouvernement sénégalais sur plusieurs point.

« Nous alertons sur un risque de mévente de l’arachide compte tenu de l’implication timide des opérateurs pour diverses raisons et la surtaxe sur l’exportation de l’arachide qui a freiné les opérateurs étrangers notamment les Chinois. Le paysan du Saloum est en train de brader ses récoltes pour pouvoir survivre au moment où les denrées de première nécessité augmentent et l’accès à la santé et à l’éducation devient de plus en plus onéreux.

Nous incitons l’État sénégalais à anticiper sur la situation actuelle en faisant respecter le prix du Kg fixé et en étudiant les voies et moyens devant permettre aux paysans de vendre leurs récoltes sans être lésés. La situation de la commercialisation de l’arachide en 2018 qui avait poussé le Président de la République à faire appel, au dernier moment, aux opérateurs étrangers doit être évité », alerte le leader du mouvement Agir sur Facebook.

Bocoum de rajouter : « la mauvaise qualité des semences a beaucoup porté préjudice aux paysans. Ce qui a eu un impact considérable sur la production agricole et sur la qualité du produit. C’est aussi le cas en ce qui concerne l’engrais. Un manque criard d’engrais et un procédé de revente qui en prive les véritables bénéficiaires à beaucoup porté préjudice à la production agricole. Une production insuffisante ou de mauvaise qualité a été notée dans plusieurs zones portant ainsi préjudice aux paysans et aux opérateurs. Travailler durement pour ne presque rien gagner est de plus en plus souvent le quotidien du paysan sénégalais. Nous exigeons l’audit du processus de distribution des semences et de l’engrais pour apporter la lumière sur des pratiques qui privent les paysans des bienfaits supposés de la subvention de l’État. »