Thiès : Idrissa Seck obtient la déclassification de la forêt de Mbour 4

L’affaire de la déclassification des 67 ha du lotissement de 82 ha, opérée en 2006 par la Ville de Thiès, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Elle a également été marquée par des arrestations. Mais aujourd’hui, c’est désormais le calme, la sérénité, mais aussi la grande joie dans les rangs des attributaires de parcelles. En effet, le Président Macky Sall vient de signer le décret de déclassification et le ministre Yankhoba Diattara s’est rendu hier dans le quartier pour informer les populations. Ce problème est survenu à la suite de l’empiétement des 67 ha sur la forêt classée, ce qui a constitué un blocage pour les attributaires d’avoir une autorisation de construire, rapporte L’As.

Ceux qui avaient bravé l’interdiction en construisant sans autorisation ont vu leurs chantiers démolis sur décision de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (Dscos). Ce qui avait occasionné de violents heurts à Thiès. C’est à la suite d’une rencontre entre Idrissa Seck, président du Conseil Économique Social et Environnemental (Cese) et le collectif des propriétaires de parcelles de Mbour 4 extension que la situation s’est décantée. C’est après que ce dernier a câblé le président de la République et tout s’est vite passé par la suite. Aujourd’hui, cette page sombre est définitivement tournée avec ce décret, reste maintenant ouverte celle de la remise de lettres d’attribution en bonne et due forme.