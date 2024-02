Thiès : Les jeunes de Benno défendent Massaly et tirent sur Ousmane Diagne

Au nom de la restauration de la vérité des faits. Afin que nul n’en ignore. » L’opinion aura constaté que depuis que des fossoyeurs de la démocratie, au patriotisme numérique et au courage digital , sociologiquement minotaires s’en sont pris à l’un des plus sûrs boucliers du Président Macky Sall, le Président Mouhamadou Lamine Massaly, nous avons fait preuve de sérénité et avons pris le temps d’en apprécier les tenants et les aboutissants.

Aujourd’hui, les masques commencent à tomber et le dessein criminel et obscurantiste de ces animateurs de l’axe du mal est connu de tous . Nous trouvons lâche que les véritables voleurs qui crient au voleur . Nous jeunes de Benno Bokk Yakaar de Thiès, nous ne pourrons tolérer encore moins accepter que le Président Massaly soient la cible malheureuse de criminels à cols blancs au seul motif qu’il est d’une loyauté absolue au Président Macky Sall .

Que le F24 et ses larbins sachent que nous serons sans répit face à leur volonté clairement exprimée de nuire à l’honorabilité du Président Massaly. Face à cette situation intolérable et grave , nous avons tous décidé d’être des Massaly . Le Président Massaly est un acteur de premier de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès . S’en prendre à lui , c’est s’en prendre à la jeunesse de Benno Bokk Yakaar.

Nous ne serons jamais des témoins impuissants et inactifs face à cette volonté sauvage de s’attaquer au Président Massaly. La jeunesse de Benno Bokk Yakaar a décidé aujourd’hui plus que jamais de s’ériger en boucliers contre cette entreprise criminelle de la Plateforme F24 de Thiès qui a bravé toutes les interdictions de l’autorité préfectorale garant de l’ordre public . Les faits sont têtus, mais ils restent les faits immuables conformes à la vérité. Nous rappelons que le Vendredi 09 février 2024 que des bandits ont brûlé et incendié tout ce qui les passe dessus.

Étant dans un état de droit et respectant la justice de notre pays, nous avons pris l’initiative ce jour 14 février de déposer une plainte auprès du Procureur de Thiès contre les sieurs Ousmane Diagne , Saliou Ndiaye , Baye Serigne et compagnies sous la mention 1316 pour tentative de meurtre, tentative d’assassinat contre les responsables de Benno Bokk Yakaar de Thiès , tentative d’incendie criminelle volontaire de lieux habités , troubles à l’ordre public , participation à une manifestation non autorisée le vendredi 09 février 2024 , mise en danger de la vie d’autrui et association de malfaiteurs .

Nous tenons à dire à haute et intelligible voix que nous répondrons coup pour coup et disons tous TOUCHEZ PAS A NOTRE MASSALY .

Les jeunes de Benno Bokk Yakaar Thiès