Le parti ADAE/J dénonce la «sale» politique extérieure de la France (communiqué)

COMMUNIQUÉ DU PARTI ADAE/J

Le Bureau Politique du Parti ADAE/J s’est réuni ce Mercredi 14 Février 2024 chez maître Diaraf SOW Président du parti pour discuter de la vie du parti ainsi que de la situation politique nationale et internationale.

SUR LA VIE DU PARTI

Le Bureau Politique du parti félicite l’ensemble des Secrétaires Nationaux pour leur soutien sans faille au Chef de l’État le Président Macky SALL à qui le Bureau Politique exprime tout son soutien total et sans faille.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J félicite tous les militantes, militants et responsables et magnifie leur engagement solide sur le terrain et dans les médias notamment les récentes mobilisations des responsables des regions de Dakar, Thies, Louga et ailleurs tous alignés derrière leur leader maître Diaraf SOW.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J réaffirme son soutien total au Président du Conseil Économique Social et Environnemental Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ainsi qu’au Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL et le félicite pour sa décision de report de l’élection présidentielle, une décision salutaire demandée presque par toute la classe politique mais qui a été une demande longtemps formulée par le parti ADAE/J moins d’un an pour des raisons que nous savons liées à l’infiltration de l’administration et de la justice par des agents qui se sont vendus à des forces obscures ennemis du Sénégal qui œuvrent pour sa déstabilisation.

Le parti ADAE/J avait ainsi demandé une épuration de toutes les branches de l’appareil d’État avant de s’engager dans toute compétition électorale.

Aujourd’hui, les faits nous donnent raison au vu de toutes les accusations graves de membres issus de l’administration et de la justice sénégalaise, ce qui ne garantit aucune fiabilité et crédibilité du processus électoral en commençant par la justice jusqu’aux enseignants partisans qui doivent malheureusement assurer la présidence des bureaux de vote et l’arbitrage en cas de litige par certains magistrats.

Parallèlement, le Bureau Politique du parti ADAE/J félicite son président maître Diaraf SOW qui par un article très récent avait également alerté la jeunesse sénégalaise de rester chez eux pour leur bien dans les termes qui suivent:

« La vérité, chers jeunes, est que certains opposants vont jusqu’à armer des voyous, de pistolets, qui infiltrent souvent les manifestants, pour vous abattre comme des chiens, lâchement, en toute discrétion, en catimini, sous le couvert des tirs des lacrymogènes, pour ensuite, accuser les Forces de l’Ordre: la mort de l’étudiant Balla Gaye n’a pas été causée par les FDS. ».

Cette alerte du Président du parti ADAE/J vient d’être confirmée par un message de l’ONG Jamra qui a elle aussi reconnu que les balles non numérotées retirées sur les jeunes manifestants abattus ne sont pas celles des Forces de l’Ordre qui sont numérotées.

Une telle information a aussi été relatée par le commandement de notre police et gendarmerie nationale.

Cette hypothèse est également reconfortée par aussi bien les étudiants de l’UGB que par un communiqué du ministère de l’intérieur qui a affirmé qu’il n’y avait aucun détachement des FDS envoyé à l’UGB au moment de la tragédie qui a conduit à la mort par balle d’un étudiant.

À ce stade, le Bureau Politique du parti ADAE/J lance encore un autre appel à la jeunesse à rester chez eux car ceux qui les tuent sont parmi les manifestants et ce ne sont ni les Forces de l’Ordre ni des membres du gouvernement.

SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Le parti ADAE/J s’étonne sur le comportement actuel de la France sur la situation au Sénégal.

Que cherche t-elle vraiment ? Que cache tous ces communiqués débiles et fumistes dont l’objectif est de créer l’instabilité ? De quoi se mêlent des députés de la France dans nos affaires intérieures ? Quels sont les véritables objectifs de la presse françaises qui cherchent à tout prix à attiser le feu dans notre pays ?

La France doit savoir raison gardée et respecter notre souveraineté tout en œuvrant pour la paix et la stabilité et non le contraire. Elle doit aussi savoir que notre cher pays qui a connu une longue tradition démocratique n’a rien à apprendre d’elle en terme de démocratie. Nous, Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene faisons savoir à la France que nos Forces de Défense et de Sécurité sont beaucoup plus professionnelles que les leurs qui ont violemment maté leurs propres sapeurs-pompiers, leurs agriculteurs qui ne réclamaient pourtant que des droits élémentaires.

Nous rappelons à la France, la manière dont ses forces de l’ordre ont traité les « gilets jaunes » avec une violence indescriptible et inexplicable.

Nous rappelons aussi à la France, que malgré que les deux types de manifestants ne sont pas pareils au Sénégal et en France, nos forces de l’Ordre ont toujours risqué leurs vies pour éviter de blesser ne serait-ce qu’un seul manifestant.

Effectivement, en France, l’agent des Force de l’ordre qui tombe entre les mains des manifestants est encadrée, sauvée et laissée retourner tranquillement chez ses collègues, sans être frappée, blessée ou tuée.

Mais au Sénégal, un agent des FDS qui a le malheur de tomber entre les mains des violents manifestants peut dire Adieu à sa famille. Il sera victime de coups mortels les uns plus violents que les autres. S’il s’en sort vivant, c’est un miracle. Et cela, nos FDS le savent mais, ils risquent toujours leurs vies pour épargner celles des manifestants, et parfois même en cas de légitime défense, nos vaillantes forces de l’Ordre préfèrent fuire plutôt que de faire usage de leurs armes à feu.

N’ y avait-il pas onze (11) morts entre les mains des forces de l’Ordre françaises dont une vieille dame qui avait reçu une grenade au milieu de son visage. Si vous avez oublié son nom, je vous le rappelle: Zineb Redouane, touchée au visage par une grenade lacrymogène.

Que dit la France des 80.000 français qui ont manifesté contre les bavures policières en France. Que dites vous de la trentaine de personnes abattues par les Forces de l’Ordre françaises entre 2021 et 2023 ? Non, arrêtez, vous n’avez aucune leçon à nous donner !

Concernant le report de l’élection présidentielle au Sénégal, que dites vous des reports des élections des conseillers généraux, municipaux, régionaux ainsi que ceux des députés intervenus en France ?

Et si les mandats de ces derniers ont pu être prorogés dans le cadre d’un report, dans votre pays, pourquoi pas celui du Président de la République, au Sénégal, étant donné qu’ils sont tous élus au suffrage universel direct.

La liberté de report des élections par les députés est reconnue par le droit français alors pourquoi vouloir nous la refuser et de quoi je me mêle ?

Si en France, l’Assemblée Nationale est autorisée à allonger la durée d’un mandat et cela la Constitution française le reconnaît, elle est l’ai aussi au Sénégal comme cela a été le cas en 2006 quand les élections législatives furent reportées par le Président Abdoulaye Wade et le mandats des députés prorogés.

Malgré tout cela, la France à travers d’innombrables communiqués débiles et à travers leurs médias RFI, France 24, cherche à attiser le feu dans notre pays et on connaît effectivement les soubassements de cet activisme de la France. Détrompez-vous, le Sénégal est mûr. Ce pays ne sera jamais brûlé. Vos manigances et gesticulations douteuses n’ y pourront rien.

En vrai, le Conseil Constitutionnel français dans ses décisions de 2001 à 2005 a effectivement reconnu que : » La loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque élu et le législateur organique peut modifier la durée ». Le Conseil Constitutionnel français a même reconnu qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et de décision de même nature que l’Assemblee Nationale.

Donc, vous êtes bien placés pour savoir que la décision de report qui a été prise par notre auguste Assemblée Nationale et qui n’est pas la première au Sénégal est bien conforme au droit et à la l’égalité. Alors qu’est-ce qui motive toute cette énergie de la France pour enfumer voir embraser la situation au Sénégal ?

En France, le Conseil Constitutionnel n’exerce qu’un contrôle minimum et limité dans le cas d’espèce, c’est-à-dire qu’il il ne vérifie que les règles d’universalité et d’égalité que les électeurs sont appelées à exercer dans un délai raisonnable ainsi que leur droit de suffrage, ce qui a été le cas au Sénégal avec un report de 9 (neuf) mois seulement.

En France, le Constitutionnaliste Jean Philippe Derosier n’a t-il pas reconnu la possibilité d’une réforme Constitutionnelle par voie parlementaire pour reporter l’élection présidentielle ? Si

Selon ce Constitutionnaliste, il suffit seulement et simplement de récrire la Constitution, c’est à dire de la modifier.

Pour lui, il suffirait d’adopter un projet de loi Constitutionnel à une majorité d’au moins 3/5 des membres du parlement.

Pourtant, c’est cela qui a été fait au Sénégal, exactement la même chose, alors pourquoi vous voulez-vous justement jeter le discrédit sur nos Institutions ? Que cherchez exactement la France ?

Ce Constitutionnaliste français Jean Philippe Derosier a aussi reconnu que le Président de la République Française pouvait aussi faire usage de l’article 16 de la Constitution française qui équivaut à l’article 52 de la Constitution du Sénégal, ancien article 48 de la Constitution pour reporter l’élection présidentielle comme l’avait suggéré notre parti au Président de la République.

Également ce grand Constitutionnaliste a affirmé que n’importe qui ne doit pouvoir être Président de la République car « il s’agit d’élire le Chef des armées ».

Alors qu’en dites vous de la liste très contestée au Sénégal de candidats non seulement pléthoriques mais comiques et ridicules dont des épouvantails manipulés qui démissionnent de fait avant même d’aller aux élections ainsi que des délinquants, criminels et terroristes issus d’un parti politique dissout avec des doubles et triples nationalités ?

Reconnaissez donc au moins, que le Sénégal aussi a besoin d’un bon Chef des armées au même titre que la France, oui, tout le monde ne peut pas être Président de la République.

La politique extérieure de la France est sale, très sale. Et ce pays a le devoir de savoir que le Sénégal est un États souverain. Que Leopold Sedar Senghor n’a rien à apprendre du Général Degaul mais que le Président Macky SALL n’a rien à apprendre d’Emanuel Macron.

Oui, les robinets miniers et mineraliers ont été fermés au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et ailleurs. Poutine aussi a fermé ses robinets gaziers, alors, on veut brûler le Sénégal pour profiter de ses ressources naturelles ? Ça ne passera pas.

Le Sénégal est un État mûr, souverain et très responsable avec un peuple mûr, mâture et très responsable avec à la tête un grand Chef d’État qui sait prendre les bonnes décisions lorsque l’intérêt supérieur de la nation est menacé.

Fait pour communiqué

Parti ADAE/J

Dakar le 14 Février 2024

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene