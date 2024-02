Touba : Le fils de Ndiouga Kébé lance «Lekuffi»

45 ans après, le fils de Elhadji Babacar Kébé, dit Ndiouga, un homme d’affaires sénégalais de renom a réalisé un investissement dune valeur de 4 millards à Touba. A travers une chaîne de distribution alimentaire et dont la priorité est mise sur les produits de consommation locale, Lekuffi qui est une entreprise s’activant dans l’agriculture et la grande production a déjà recruté une centaine de jeunes de Touba , une manière de lutter contre le chômage et le sous emploi dans la capitale religieuse.

Selon Alioune Mpalla Corréa, le directeur général, l’investissement est évalué à 04 milliards de francs cfa. En plus du supermarché, il y aura des sociétés d’assurances, un espace de vente en gros, une banque, un glacier, etc… Le promoteur Khadim Kébé veut suivre les pas de son défunt père qui a été le premier sénégalais à réaliser un investissement dans le secteur de l’immobilier à Touba et c’est une des facteurs déterminants qui l’a motivé à aider les populations de la cité à profiter des produits locaux de la meilleure des qualités via des partenariats signés avec environ 120 sociétés locales.

À travers la chaîne supermarché « Lekkufii » quibest construite sur une superficie de de 4000m², et d’ailleurs 130 contrats ont été signés avec les entreprises sénégalaises.

L’inauguration de la grande surface est prévue dans les jours à venir.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn