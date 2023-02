Thiès : Macky Sall renforce les forces armées

Dans le cadre de sa tournée économique dans la capitale du rail, le Président Macky Sall s’est rendu aujourd’hui au Camp Militaire Général Joseph Louis Tavarez DA SOUZA de Thiès pour procéder à quelques activités d’inauguration d’infrastructures et de réception d’équipements militaires, renseigne la Présidence de la République.

Hébergeant plusieurs unités et écoles militaires, le camp vient de bénéficier d’un important programme de construction et de rénovation d’infrastructures. Il s’agit notamment de postes de commandement, d’amphithéâtre et de salles de cours, de parcours d’entrainement, d’un établissement hospitalier, de logement et d’espaces d’alimentation, de loisirs et de sports.

Voici quelques images de la cérémonie :