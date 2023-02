Macky prend un coup violent qui menace sa candidature en 2024…

Le Président Macky Sall devra revoir ses plans avant d’envisager toute candidature à la présidentielle de 2024. Sa coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) se fissure et ses fidèles alliés se retournent contre lui. Personne ne veut être victime du coup du troisième mandat. Après les salves d’Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste (PS) contre un 3ème mandat consécutif, c’est au tour d’un autre allié de donner un uppercut à Macky Sall. L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse est déchiquetée à cause du mandat de trop. Le leader de l‘AFP, Moustapha Niasse, en préretraite politique, garde le silence. Ses responsables veulent une candidature du parti…Macky prend un sacré coup.

A ce rythme, plusieurs parmi ses alliés au sein de BBY risquent de lui tourner le dos en 2024 et les seuls qui accepteront de soutenir sa candidature pourraient être affaiblis à cause de la division qu’il peut y avoir sur la question. La candidature de Macky Sall en 2024 ne fait pas l’unanimité à BBY. Le PS est plus que divisé, et au sein de l’AFP, des responsables ont décidé de présenter la candidature de l’ancien ministre Alioune Sarr qui ne le verrait pas d’un mauvais œil.

Car Alioune Sarr en veut au Président de la République Macky Sall. Alioune Sarr fait partie de ceux qui sont en course pour prendre la place de Moustapha Niasse au poste de secrétaire général. Celui-ci n’attend que le prochain congrès du parti qu’il a fondé pour céder la place à la relève et occuper le fauteuil symbolique de Président d’honneur. Sa sortie du gouvernement où il occupait le poste de ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr l’a ressenti comme une ingérence du Président Macky Sall qui essaye de l’affaiblir face à ses autres concurrents.

Or, il se trouve que des cellules de l’AFP manifestent leur envie de voir Alioune Sarr devenir le candidat de leur parti en 2024. Pour le moment, Moustapha Niasse observe tout cela et se garde pour le moment de se prononcer sur la question. Lorsqu’il s’agira de faire le choix, il est clair que la position de Moustapha Niasse va être déterminante. Et, nul doute qu’il n’attend que lorsque l’heure aura sonné pour se prononcer. Mais Moustapha Niasse en cas de refus de présenter un candidat issu de l’AFP en 2024, va-t-il empêcher ce parti de se disloquer ?

En tout cas, dans la perspective d’avoir un candidat de leur parti en 2024, l’AFP-Saint-Louis adoube Alioune Sarr. Dans une déclaration, la structure de l’AFP à Saint Louis soutient : « Le contrat de loyauté et de fidélité avec le Président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar pour « gagner ensemble et gouverner ensemble’’ arrive à échéance en 2024 comme l’a toujours dit le secrétaire général Moustapha Niasse et répété par son cabinet à travers les médias nationaux et internationaux…La candidature de l’Afp en 2024 a été décidée au sein de toutes les instances du parti depuis 2019 aux termes de longues délibérations. »

Les choses s’annoncent donc mal pour Macky Sall. Et certains ne se sont guère trompés en soutenant qu’à travers son fameux « ni oui ni non », Macky Sall est en train de se perdre lui-même et de voir le soutien de ses alliés lui échapper s’il vient à se présenter en 2024. D’aucuns au sein de BBY pensent que la stratégie du Président Macky Sall qui ne veut pas se prononcer jusqu’à présent sur la question de sa candidature en 2024, alors qu’on en est qu’à 12 mois de l’élection présidentielle, ne fait que réduire les chances de BBY.

Ce qui fait l’affaire de l’opposition. C’est pourquoi, ils prônent que d’autres candidatures émergent dans les rangs d’autres partis membres de BBY. Tout cela à cause de cette mauvaise stratégie de Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn