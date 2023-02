Le gros raté de Sonko à Touba blesse les Mourides…il zappe Serigne

Le chemin qui mène au pouvoir rend fou ! Cela, Ousmane Sonko va le découvrir à ses dépens. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) multiplie les erreurs à une année de la présidentielle de 2024. Son opération charme à Touba est une véritable catastrophe. Le maire de Ziguinchor a commis une grosse bourde qui risque de lui coûter cher dans un contexte où il doit faire face à deux procédures judiciaires. Ce qui s’est passé dans la ville sainte a blessé les Mourides dans leur foi. Sonko laisse encore une très mauvaise image pour une personne censée être un fervent talibé mouride.

Pastef à un problème avec les foyers religieux. Et ce parti ne cesse de poser des actes qui le prouvent. La dernière sortie du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, en est une illustration parfaite. Le saint homme est la cible des grandes gueules de Pastef depuis son discours unificateur lors du Gamou de Taiba. On a vu les commentaires sur les réseaux sociaux après sa sortie. Toutes les personnes qui s’en sont pris au Khalife se réclament de Pastef. Ils n’ont pas ménagé le guide de la Fayda Tijaniya. Une image négative pour le patriote en chef qui ambitionne d’être le cinquième président.

Ousmane Sonko a beau se départir des insulteurs, mais il reste le principal responsable de cette pagaille au sein de son parti. Venu prier à la grande mosquée de Touba, il a bafoué tous les interdits de la ville. Les images au sein de la grande mosquée, un pilier central de la foi Mouride, a mis beaucoup de talibé en colère. Même Macky Sall, qui est le président de la République, n’ose pas faire ce que le maire de Ziguinchor a fait ce vendredi.

Une foule immense l’a suivi jusqu’à l’intérieur de la mosquée perturbant la prière. Le chef de l’Etat s’était attiré les foudres des Mourides pour moins que çà. Les chaussures de Macky Sall dans la grande mosquée avait fait le tour des médias.

Sonko a fait pire. Des jeunes n’ont cessé d’acclamer son nom dans la mosquée et aux alentours. D’autres ont démarré leur résistance sur ces terres bénites. Ils ont mis le feu à Mbacké. Pourtant toute personne dotée de raison sait que la politique est bannie dans cet espace. Mais le patriote en chef a bafoué l’autorité du Khalife général des Mourides. S’il y’a eu foule, c’est parce que Pastef l’a voulu.

Ce parti n’a cessé de communiquer sur la venue de leader à la grande mosquée. Alors si réellement Sonko était de bonne foi, il se serait abstenu de médiatiser sa venue. Toutes les personnes qui veulent respecter les normes de la ville sainte savent comment le faire. Surtout quand le Khalife l’invite à prendre la petite porte pour éviter la foule. Mais le principal adversaire de Macky Sall est toujours dans le tape-à-l’œil.

Mais ce débordement de Sonko se comprend. Ses insulteurs ont dégradé son image chez les Khalifes généraux. Alors, l’actuel maire de Ziguinchor se cherche de nouveaux alliés. Ses actes de défiance envers Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole ont fini par lasser les Mourides. Touba est une ville essentielle. Le patriote en chef veut récupérer le territoire perdu par Macky Sall. Pour cela il utilise une jeunesse naïve. Ces jeunes ne respirent que pour Sonko. S’ils avaient une once de conscience, ils se seraient rappelés de la sacralité de la ville de Serigne Touba. Malheureusement, ils sont à l’image de leur leader. Ils agissent avant de réfléchir.

Si Ousmane Sonko voulait plaire au Mouride, il a échoué. Tous les bons talibés Mouride savent comment se comporter. Les leaders politiques finissent toujours leurs visites à Touba par un recueillement aux mausolées de Cheikhoul Khadime et de ses fils. Mais Sonko ne l’a pas fait. Il n’est même pas allé voir le mausolée de Serigne Saliou Mbacké, père de son marabout et ami, Serigne Cheikh Saliou. Il s’est juste contenté de faire sa prière et de repartir comme un « ibadou » et non un talibé Mouride. Sinon il se serait prosterné devant les mausolées comme le font tous les talibés.

Ousmane Sonko a blessé les Mourides dans leur amour propre. S’il écoutait sa conscience, il se serait inspiré du président Abdoulaye Wade et se comporterait en bon talibé. En transportant ses brebis égarés à Touba, il a directement défié l’autorité du Khalife. Ses moutons de panurge ont mis Mbacké en feu. S’il est incapable de respecter l’autorité de Serigne Mountakha, le patriote en chef devrait avoir la décence de respecter la ville de Serigne Touba. Mais quand on se forge une fausse personnalité, notre vraie nature prend toujours le dessus.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru