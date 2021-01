Thione Seck à Youssou Ndour : « J’ai beaucoup de considération pour toi »

La tension était encore montée entre Youssou Ndour et Thione Seck, une fois de plus. Mais cette fois-ci, le leader du Raam Daan a tenu à faire profil bas et a lancé à son « ami » : « J’ai beaucoup de considération pour toi », lui-at-il dit.

Cependant, rapporte Les Echos, Thione ne lâche pas le morceau de la discorde : « j’ai dit et que je dirai dans 50 ans, c’est que c’est grâce à Youssou Ndour que Ngoné Ndour est devenue Pca de la Sodav », a-t-il balancé.

Pour rappel, Thione Seck avait affirmé que le clan Ndour avait accaparé tous les avantages des artistes. Ce qui a amené une tension palpable ces derniers jours entre You, Thione et son fils Waly Seck.