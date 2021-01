Le Gouvernement tiendra sa troisième conférence de presse bimensuelle, jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif Mamadou-Dia, à Dakar. Le ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, ses collègues chargés de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne, de l’Education nationale, Mamadou Talla, et de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Dame Diop, prendront part à la rencontre.