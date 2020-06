Thione Seck devant la barre : « j’ai été atteint mystiquement au point de… »

Thione Seck a fait face au juge de la cour d’appel de Dakar, dans l’affaire des faux billets portant sur une valeur estimée à 50 millions d’Euros (plus de 32 milliards F Cfa).

A la barre, le leader du Raam Daan a essayé de se laver à grande eau tout en invoquant l’aspect mystique de cette affaire. « Je rends grâce à Dieu d’avoir été arrêté. A défaut, on a allait me soutirer tous mes biens et il ne me resterait plus rien dans ma vie. Je sais que j’ai été atteint mystiquement au point de remettre mes 85 millions à ceux qui m’ont mis dans cette situation ».

Qui rembobine, « Je me souviendrai toujours de cette affaire. Je ne l’oublierai jamais. Même dans ma tombe, je m’en souviendrai. C’est une affaire qui a dégradé ma santé. Elle a compromis la carrière de football de mon fils qui avait un avenir prometteur dans le football ».