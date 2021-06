Touba : Des bouchers arrêtés…ils tentaient de dépecer des chèvres volés

Trois (3) bouchers au quartier Darou Marnane plus précisément à « Ñari pneu » situé à Touba. M. N, A. M et D.S. S ont été surpris, dans un bâtiment inachevé, sur le point d’égorger et dépecer cinq (5) chèvres volées. Mais le trio a été conduit au commissariat de Ndamatou par la police où ils sont respectivement passés aux aveux devant les enquêteurs.

Déférés au tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs, vol de bétail et abattage clandestin, les bouchers ont été tous placés sous mandat de dépôt, informe Seneweb.