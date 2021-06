Bambey : Des enseignants agressés par des élèves

Après deux agressions perpétrées par des élèves sur des enseignants dans deux établissements, les professeurs affiliés au CUSEMS à Bambey sonnent l’alerte. Craignant pour leur sécurité, ils sont montés au créneau pour que leur intégrité physique soit préservée.

« Aujourd’hui, nous sommes là pour dénoncer des situations d’agressions de nos collègues au niveau des différents établissements. La semaine passée, il y avait des agressions au niveau du CEM de Bambey sérère. Même hier, il y a eu une agression sur une collègue, professeure d’Histoire et de Géographie au Lycée de Lambaye. Qui est victime des injures et d’agressions verbales et physiques, de jets de pierres dans sa classe au moment où elle déroulait son cours. Nous fustigeons ces attitudes des élèves avec la plus grande énergie. Le CUSEMS / Bambey dit non à l’agression des soldats du savoir. Les enseignants ne méritent pas ça. Ils doivent être encadrés et soutenus pour dérouler leurs enseignements-apprentissages, et non pas être la cible de leurs élèves », a déclaré Ibrahima Ngom, le Secrétaire général du CUSEMS section Bambey sur les ondes de la Rfm.