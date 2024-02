Touba : les jeunes mettent en colère le khalife général des mourides

Les récentes manifestations notées vendredi dernier avec son lot de violences n’ont pas épargné la capitale religieuse Touba. En effet, malgré l’appel lancé par le Khalife général des mourides pour maintenir et préserver la sacralité de la ville sainte, des jeunes surexcités ont foulé du pied l’interdiction par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de manifester dans le périmètre communal de Touba. Malgré tout, on a assisté à des scènes de manifestations violentes à l’intérieur de Touba de l’entrée principale de la ville jusqu’à l’ancienne gare routière.

Le décor indescriptible avec des voitures et des pneus brûlés sur la route, des boutiques pillées et une station détruite et des injures à l’endroit où président Macky Sall.

Informé de cette situation délicate, le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui n’en revenait pas est sorti de ses gongs. Il a condamné avec la dernière énergie ces agissements des jeunes au point qu’il a même versé des larmes. Une scène qui a interrompu sa déclaration et qui a aussi provoqué des scènes d’hystérie indescriptible.

Et pourtant, le saint homme a multiplié des appels et des rappels à la retenue aux jeunes de Touba et a aussi invité ces derniers de l’accompagner dans sa mission de Préservation de la sacralité de la ville sainte.

Pour mieux valoriser ces recommandations, ordre était donné aux Baye Faal de veiller scrupuleusement aux respects de cette sacralité. Malgré tout, les jeunes ont fait fi de tout cela et ont suivi leur fougue de jeunesse sous la houlette de Serigne Cheikh Thioro Mbacké par ailleurs Député de la coalition Yewwi askan wi qui avait lancé un appel au rassemblement le vendredi dernier après la prière. Un appel largement suivi aidé en cela par le fait que c’est un jour sans travail à Touba.

Comme pour dire que tout a été prémédité. En tout état de cause, les casses orchestrées dans la capitale religieuse relèvent d’une indiscipline notoire et caractérisée et qui foulé aux pieds les recommandations du khalife général des mourides.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn