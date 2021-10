Touba : L’aide du Khalife distribué, chaque sinistré a reçu…

Les sinistrés des inondations de la cité religieuse de Touba ont bénéficié, hier, du soutien du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. 2.528 personnes ont été officiellement impactées et chacun recevra sa part. C’est le gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye qui procédait, en compagnie de la mairie et du Hizbut-Tarquiyah, à la distribution.

Cette aide porte sur une somme de 101.120.000 FCFA et 150 tonnes de riz en plus des autres dons consentis. Soit 40.000 frs et un sac de riz par personne.

« Dès que j’ai reçu le chèque d’un montant exact de 101.120.000 de Fcfa et les 150 tonnes de riz des mains de Hizbut-Tarquiyah, j’ai aussitôt mis en place une commission devant procéder au recensement des populations victimes des inondations. Nous voilà réunis pour démarrer les opérations de distribution. Au finish, chacun des sinistrés va recevoir 40.000 Fcfa et un sac de riz », a déclaré le gouverneur.