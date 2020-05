Touba : le fils de Idy Ka Président de la gare routière dégaine un pistolet

On se croirait dans un far west et pourtant nous sommes à la gare routière de Touba. L’homme qui est sur la photo n’est rien d’autre que le fils de Idy Ka, Président du regroupement des transporteurs de la gare routière de Touba. En effet, tout est parti d’un affrontement ayant opposé les partisans de Mame Cheikh Diop, candidat malheureux de l’élection du bureau du regroupement qui a vu Idy Ka rempiler. N’ayant pas sans doute digéré la défaite infligée, Mame Cheikh Diop et ses partisans se sont levés ce matin devant les bureaux de la gare routière pour réclamer les 15 millions de leurs cotisations surtout en cette période de chômage technique dû au Coronavirus. Dans les échauffourées, Moussa Ka, le fils du Président Idy Ka se croyant tout permis, a tout bonnement dégainé un pistolet automatique qui a créé la débandade.

Heureusement que les éléments du Commissaire Bassirou Sarr de Touba seront descendus sur les lieux où des arrestations ont été notées. Seulement on se pose la question à savoir si El pistolero Junior fait partie des personnes arrêtées.

Nos tentatives d’entrer en contact avec les limiers sont restées vaines.

Affaire à suivre.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn