Touba: le mouvement Guindi Askan wi en grogne contre Macky Sall

Une situation inédite qui risque de donner un coup de tonnerre dans les rangs de la coalition Benno bok Yakaar et de l’Alliance Pour la République. Entre autres motifs évoqués, le manque de considération noté de la part du Président Macky Sall depuis le début de leur compagnonnage. Toutefois, les membres et sympathisants du mouvement réclament leur rang et leur place dans la gestion des affaires de l’état pour avoir été au front au niveau national et surtout dans la Diaspora depuis le début jusqu’à amener le Président Macky Sall au pouvoir. En plus, ils ont toujours montré leur militantisme, leur soutien et leur fidélité sans en retour recevoir la moindre considération.

Fatigues et affaiblis par les nombreuses promesses non tenues, surtout dans la capitale du mouridisme Touba et le département de Mbacké, ils ont décidé de tourner le dos au Président Macky Sall et geler toutes leurs activités politiques et sociales. La reconnaissance et une remise dans ses droits politiques de leur leader Fallou Ndiaye est la seule condition pour une reprise de leurs activités avant qu’il ne soit trop tard.

D’ailleurs, une opération de dénonciation et de contestation a déjà démarré dans les réseaux sociaux et l’opposition commence à tendre la main à leur leader qui reste toujours dans sa posture républicaine.

Si aucune mesure allant dans le sens de rectifier le tir et corriger cette injustice politique, les partisans de Fallou Ndiaye ont décidé de passer à la vitesse supérieure et vont attendre de pied ferme le Président Macky Sall lors de sa traditionnelle visite d’avant Magal à Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

Le Mouvement Citoyen Républicain Guindi Askan wi est très remonté contre le Président Macky Sall. Le coordonnateur dudit mouvement Fallou Ndiaye et ses partisans ont décidé de geler leurs activités tout bonnement et simplement.