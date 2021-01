Touba : Le Président du Mouvement Diotna réaffirme son soutien à Idy

Le président du parti Rewmi et actuel président du Conseil économique social et environnemental, Idrissa Seck, semble garder sa place dans la ville sainte Touba. Malgré son nouveau compagnonnage avec le président de la République Macky Sall, le leader de Rewmi continue d’avoir des admirateurs dans le cercle des jeunes marabouts de Touba. Une marque d’affection et de compagnonnage réaffirmée par le directeur du site Assirou.Net, Fallou Mbacké. Reçu par une de nos consœurs à la télévision Léral Tv, lors de l’émission live, le jeune marabout a réaffirmé sa fidélité à l’actuel président du CESE. Le jeune directeur du site Assirou de préciser qu’il est derrière Idrissa Seck, en réponse à une question concernant l’entrée d’Idrissa SECK dans le gouvernement.

Une réponse du jeune marabout qui montre que le président de la République Macky Sall vient de décrocher de nouvelles têtes sur qui compter dans la ville de Touba. Comme pour dire que Idy apporte quelque chose à Macky dans la ville sainte où il a été lourdement sanctionné lors des dernières élections présidentielles. Espérons que le jeune marabout pourra impulser une dynamique de changement positif pour le président de l’APR dans la ville sainte.

Ahmadou BA