Touba- Moustapha Cissé Lo avertit : «Les vivres de soudure doivent aller aux vrais ayant-droits sinon… »

L’honorable député Moustapha Cissé Lo prêche la transparence dans la distribution des vivres de soudure. A Touba où il prenait part à une réunion du Conseil municipal, le premier vice-président de l’Assemblée Nationale brandit la chicotte contre tout détourneur de ses aliments destinés au peuple des déshérités : «Je me félicite de cette réunion convoquée pour parler des stratégies visant à aider les populations en cette période difficile marquée par la pandémie à Coronavirus ou Covid-19. C’est un moment crucial dans la vie de notre chère nation, de l’histoire du monde. Sur ce, je salue l’acte de haute portée citoyenne du Khalife Général des Mourides Cheikh Mountakha Mbacké qui a bien mis la main à la poche (200 Millions F CFA) pour contribuer au efforts de lutte contre cette maladie. Ici, dans la Ville sainte de Touba, le Conseil Municipal avec à sa tête le Maire Serigne Abdou Lahad Ka, a bien mesuré l’ampleur de ce fléau. C’est pourquoi, il a sorti une importante somme pour l’achat des vivres (riz, sucre, huile) pour venir en aide aux couches les plus vulnérables. » Et le président sortant du Parlement de la CEDEAO, d’avertir : «Ce qui s’était passé avec les Bourses de Solidarité Familiale ne doit pas se répéter, aujourd’hui. C’était du n’importe quoi avec la présence sur les listes de gens qui n’habitent pas Touba, de personnes mortes, de personnalités et leurs proches. Cette fois-ci, tout doit être géré dans la parfaite transparence et, sans favoritisme. Ces vivres doivent aller aux vrais ayants. Aucune magouille ne sera tolérée. Tout doit être géré dans les règles de l’art comme voulu par le Président de la République Macky Sall. Les démunis, les handicapés et les autres couches vulnérables doivent être privilégiées. Dans les comités d’octroi de ces dons doivent figurer les Imams, les jeunes et des personnes de bonne moralité. Les chefs de village doivent s’y conformer. Personne n’a le doit de gérer en solo. On sera regardant pour éviter tout drapage. Un jury d’honneur sera également mis en place pour sévir contre tout détourneur.»