Touba patauge…ce ministre de Sonko dégage toutes responsabilités du régime

«Après la pluie c’est le beau temps», dit-on. Mais au Sénégal, la réalité est autre. Chaque pluie et son lot de malheurs. Les dernières précipitations enregistrées dans la nuit du lundi au mardi ont fait d’énormes dégâts à Touba et Kaolack. Plusieurs maisons sont envahies par les eaux. La cité religieuse patauge malgré les mesures prises avant le grand Magal. Face à la situation, un ministre de Ousmane Sonko a tenté de dégager les responsabilités du nouveau régime. Une déclaration qui tourne le régime en ridicule sur les réseaux sociaux.

Après une forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Touba, la cité religieuse est sous les eaux. Les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux font froid dans le dos. Des quartiers entiers sont l’emprise des eaux. Des maisons englouties. Deux (2) pertes en vie humaines. Une situation qui a poussé les habitants de cette partie du Sénégal à appeler à l’aide. Mais faut dire qu’ils ne sont pas les mêmes. Ce décor est constaté à Kaolack. Ce qui a poussé l’autorité à réagir.

Lors d’une réunion interministérielle sur la sécurité alimentaire et la crue sur les fleuves Sénégal et Gambie, ce mardi, à la Primature, le Premier ministre a évoqué la situation des inondations de Touba. «Nous avons été informés des fortes pluies à Touba qui ont causé des inondations. Nous avons reçu des vidéos de cette situation. J’ai instruit tous nos services de déployer tous les efforts nécessaires pour assister les populations», a dit Ousmane Sonko. Une réaction timide face à la gravité de la situation. Fort heureusement un de ses ministres a failli sauver l’honneur en se déplaçant sur place.

Le ministre Cheikh Tidiane Dieye aussi était aux côtés des victimes. Accompagné de Cheikh Thioro Mbacké, il a fait le tour de certains sites. Pour se dédouaner, ils ont tout rejeté sur le régime sortant. Si on en croit le coordonnateur de Pastef-Touba, tout ce mal dont souffrent actuellement les habitants de la cité de Bamba est dû à la mauvaise gestion du régime de Macky Sall. « Il faut donc impérativement des audits sur les milliards injectés à Touba sur inondations sans aucune solution », a-t-il déclaré. Comme quoi ils ont déjà un coupable. Mais cet audit risque d’éclabousser un des leurs qui dirigeait l’ONAS à l’époque.

Mais la grosse bourde de la journée a été faite par le ministre Cheikh Tidiane Dieye. Acculé par les sinistrés, il s’est littéralement perdu dans ses déclarations. «Cette saison des pluies n’est pas la nôtre», a-t-il déclaré en wolof. Ainsi, il dégage toute responsabilité de la situation. Alors qu’ils sont au pouvoir depuis plus de six (6). C’est-à-dire bien avant l’hivernage. Alors si cette saison des pluies n’est pas la leur, le compagnon de Ousmane Sonko devrait nous dire à qui est ce qu’elle appartient ?

Ce qui est plus grave, un conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2024, s’était tenu le jeudi 16 mai, à la Sphère ministérielle de Diamniadio. A la fin des travaux, il était retenu vingt-deux (22) mesures pour prévenir et lutter durablement contre le fléau des inondations durant l’hivernage. Quatre (4) mois après, le ministre Cheikh Tidiane Dieye estime que : «Nawett bii dou sounou nawette» (cet hivernage n’est pas le nôtre). Si cela ce n’est pas un aveu d’échec, on se demande c’est quoi alors ?

Cette manie que les membres du nouveau régime ont de tout jeter sur le régime de Macky Sall doit cesser. Loin l’idée de défendre le président sortant, mais le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu par 54% des sénégalais pour résoudre leurs problèmes. Le locataire du Palais a nommé un premier ministre censé trouver des solutions et non trouver des boucs émissaires. Des audits sont commandités, que le nouveau régime laisse la justice faire son travail. Et que Ousmane Sonko et ses hommes se concentrent sur ce pourquoi ils ont été élus.

En attendant qu’on dise où sont passés les milliards des inondations, le nouveau régime doit trouver des solutions urgentes. Au-delà des premières mesures prises, il urge de déclencher le plan ORSEC (Organisation des Secours en cas de Catastrophes) pour Touba, comme l’a si bien recommandé Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma. Une mesure qui doit être prolongée jusqu’à Kaolack où le maire semble être perdu dans les eaux de pluies.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru