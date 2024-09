Tournoi UFOA et Kick-boxing : Le ministre des sports félicite les champions

Ce samedi 28 septembre 2024, le Sénégal s’est encore illustré de fort belle manière sur l’échiquier sportif continental et mondial avec les sacres obtenus en Kick-Boxing et au football. Je tiens à cette occasion à exprimer mes plus chaleureuses félicitations à Mouhamed Tafsir Ba, nouveau champion du monde de Kick-Boxing, pour sa brillante victoire lors du Championnat du Monde de Kick-Boxing en Ouzbékistan.

Ce triomphe, obtenu face à l’Ouzbek Murodbek Azimov dans la catégorie des -91 kg, dépasse le cadre d’une simple performance sportive ; il incarne une véritable source d’inspiration pour toute une génération de jeunes Sénégalais.

À ce succès individuel remarquable s’ajoute celui de l’équipe nationale masculine U20 de football, qui a une fois de plus confirmé son talent en s’imposant brillamment lors du tournoi UFOA-A, qualificatif pour la CAN U20, avec une victoire éclatante de 2-0 contre la Sierra Leone.

Ces consécrations de nos jeunes sportifs témoignent de la persévérance, de l’engagement, de la détermination et du patriotisme de nos athlètes, qui font briller le sport sénégalais sur la scène internationale.

Au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhare FAYE, du Chef du Gouvernement, Monsieur Ousmane SONKO, et de l’ensemble du peuple sénégalais, j’adresse mes plus sincères félicitations à Mouhamed Tafsir BA ainsi qu’à nos jeunes Lions du football. Ces exploits reflètent également le travail acharné des Fédérations sénégalaises de Kick-Boxing et de Football, ainsi que de l’ensemble des acteurs sportifs qui contribuent au rayonnement de notre sport à l’échelle mondiale.

Khady Diene GAYE. Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.