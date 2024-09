Trafic de drogue : Deux (2) Sénégalais arrêtés en Gambie

Sept (7) individus dont deux (2) Sénégalais impliqués dans une affaire présumée de trafic de drogue en Gambie, ont été arrêtés aux postes frontières de Giboro et d’Amdalaï. Selon les agents de l’Agence de Lutte contre la drogue de Gambie( DLEAG) qui ont procédé à leur interpellation, les mis en cause avaient par devers eux d’importantes quantités de Cocaïne et de pilules d’ectasy.

D’après le communiqué du DLEAG repris par le journal « Les Echos », il s’agit d’un Sénégalais de 24 ans résidant à Diourbel qui a été arrêté au poste frontière d’Amdalaï vers 22h00mn en possession de 279 pilules d’ectasy dissimulées dans un sac en nylon transparent, alors qu’il faisait la navette de Serrekunda à Dakar.

Le second, répondant au nom de Thierno Diaw, âgé de 26 ans, a été arrêté au poste frontière d’Amdalaï vers 7h 30mn avec un morceau de résine de cannabis et 59 pilules d’ecstasy dissimulés dans un sac nylon transparent et placées à l’intérieur d’une chaussure de couleur noire et blanche. Tous les suspects ont été placés en détention. L’enquête ouverte après leurs arrestations, suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.