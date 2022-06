Trafic d’ecstasy : Une jeune femme arrêtée à Pikine

Esthéticienne de profession et âgée de 23 ans, Ndèye Kh. Nd. et Mansour T. âgé de 25 ans et domicilié à Nord Foire, croupissent en prison pour offre et cession d’une drogue nommée ecstasy.

Selon L’As, ils ont été alpagués par les limiers de Pikine suite à une information faisant état d’un vaste trafic de drogue sur l’axe Bountou-Pikine-Ouest foire. Sur ce, les hommes du Commissaire Mame Arona Ba procèdent à des investigations. Ce qui leur a permis de découvrir le business malsain entretenu par les mis en cause.

Pour faire mordre l’hameçon aux dealers, les limiers passent une commande du produit prohibé auprès des mis en cause qui vont, tour à tour, leur donner des rendez-vous à la station d’essence de Patte d’Oie et celle de Nord foire. Le duo tombe alors dans le piège des éléments de la brigade de recherches en se pointant aux lieux indiqués. Mais Mansour s’étant rendu compte aussitôt qu’il avait affaire à des limiers, jette les 08 comprimés par terre. Mais c’était trop tard. Ils sont arrêtés et conduits à la Police de Pikine pour audition.

Lors de son interrogatoire, Mansour soutient que c’est Ndèye qui lui a confié la drogue qu’il devrait livrer à un certain Ba moyennant 5.000 Fcfa. Quant à Ndèye, elle est passée aux aveux en déclarant avoir acquis la drogue auprès d’un certain Papa moyennant 4.000 Fcfa l’unité pour ses clients. Suffisant alors pour qu’ils soient gardés à vue avant d’être déférés au parquet.