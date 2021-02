Le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass est très remonté contre l’Etat du Sénégal, suite au passage à tabac d’un maître coranique demeurant à Grand Dakar par des forces de l’ordre. Dans une déclaration rendue publique, le patriarche de Médina Baye a fait savoir que les talibés et maîtres coraniques sont des citoyens sénégalais.

« Ce n’est pas ce qu’on doit faire pour régler la problématique des daaras. Si on veut les aider, on doit réserver une partie du budget de l’Etat du Sénégal pour eux, afin de pouvoir les subventionner chaque année. On ne peut pas régler les problèmes des daaras si on ne fait rien pour les maîtres coraniques encore moins pour les talibés. L’Etat ne prend non seulement pas en charge l’éducation des talibés, mais ils les sort des daaras pour les amener dans des centres pour leur apprendre des métiers. Alors qu’on doit d’abord éduquer l’enfant avant de lui choisir un métier », assène-t-il.

Sur les colonnes du journal Source A, le Saint homme déclare que le gouvernement n’apporte aucune aide aux talibés et aux maîtres coraniques. Alors qu’il devait être en mesure de les prendre en charge, comme il le fait avec les écoles françaises, souligne le khalife.