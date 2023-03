Transfert d’argent : Le Sénégal a capté plus de 1600 milliards

En Afrique, le Sénégal fait partie du top 5 des plus grands bénéficiaires des envois de fonds. C’est du moins ce que révèle le dernier rapport de l’indice mondial des transferts d’argent.

« Le Sénégal est le cinquième plus grand marché receveur de transferts de fonds en Afrique, avec des flux entrants de 2,7 milliards de dollars Us (environ 1632,15 milliards FCfa) en 2022 », renseigne le rapport traité par L’Observateur. Le document informe qu’actuellement, 45% de la population sénégalaise reçoit de l’argent au moins une fois par mois. Et 85% disent recevoir plus d’argent pour faire face à la hausse du coût de la vie.