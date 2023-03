Sonko condamné avec sursis…une défaite des faucons du Palais, selon…

Leader du mouvement ‘’Demain, c’est maintenant’’, Mamoudou Ibra Kane a commenté le verdict du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Interrogé par Sud FM, le journaliste qui a fait un saut dans l’arène politique estime que « c’est un verdict d’apaisement. Parce que, justifie-t-il, nous avons une situation politique et sociale très tendue depuis presque deux ans au Sénégal. Le pays est à l’arrêt. Les gens ne travaillent plus convenablement. Nos enfants ne vont plus à l’école normalement. Je crois que ce verdict va dans le sens de la paix sociale. »

S’il précise qu’il n’y a « aucune personne qui doit être au-dessus de la loi et de la justice », il dit être persuadé qu’il y a tout de même des principes qu’exige le jeu démocratique. Et l’un d’eux, c’est qu’il y ait une compétition ouverte. Pour illustrer son propos, il prend l’exemple de la présidentielle de 2012. « En 2012, on avait eu une élection avec des personnalités politiques de premier plan. Aujourd’hui, le président de la République, pour son honorabilité et sa respectabilité, doit jeter un coup d’oeil dans le rétroviseur. Ce rétroviseur, c’est celui de 2012, pour se rendre compte que le pays qui s’appelle le Sénégal aspire à être une démocratie majeure. »

Pour Mamoudou Ibra Kane, il urge maintenant d’en tirer des leçons. « D’abord, a-t-il dit, la justice a décidé de condamner monsieur Ousmane Sonko à deux mois avec sursis, assorti d’une amende de 200 millions F CFA. Mais, il ne perd pas ses droits. Ce qui veut dire qu’il reste dans la course. C’est le premier enseignement. » D’un autre côté, MIK estime que « ce verdict, c’est aussi la défaite des faucons du Palais qui pensaient qu’avec cette affaire, Sonko allait être condamné et privé de ses droits. Ces faucons-là ont perdu une bataille. Est-ce qu’ils ont perdu la guerre ? », se demande-t-il, dubitatif.

Ensuite, a-t-il renchéri, « l’autre enseignement majeur, c’est au niveau du président de la République (Macky Sall). Il doit ouvrir le jeu démocratique. Il doit libérer davantage l’espace politique en permettant aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui ont des aspirations, une vision pour ce pays, de pouvoir participer à l’animation du jeu démocratique, à la compétition électorale. »