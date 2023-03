Sonko condamné…Benno salue l’indépendance de la justice

Le verdict du procès ayant opposé Monsieur Mame Mbaye NIANG à Ousmane SONKO vient de tomber, avec la condamnation de ce dernier par la justice sénégalaise. Un verdict salué par BBY de saluer, dans un communiqué, « l’indépendance de la justice sénégalaise, qui a dit le droit, dans le respect strict des règles et procédures qui fondent l’action judiciaire. Notre pays confirme son ancrage dans l’Etat de droit qui respecte et protège les droits de tous les citoyens, dans le cadre des lois et règlements. Il est indéniable que la séparation des pouvoirs est une réalité au Sénégal où chaque institution de la République fonctionne de manière indépendante ».

« Au total, le procès de ce jour ainsi que le verdict disqualifient totalement les mensonges et les accusations fallacieuses de Monsieur Ousmane SONKO qui aura passé tout son temps à jeter l’anathème sur les institutions de la République ainsi que sur les hommes qui les incarnent. Sa condamnation est l’illustration la plus parfaite de la mythomanie et de la mégalomanie de SONKO qui a été jugé pour mensonges car ayant été reconnu coupable de diffamation. Ceux qui pensaient voir la main du pouvoir dans ce dossier doivent avoir honte bue car le pouvoir judiciaire vient de marquer encore une fois son indépendance, en vidant de manière éloquente un simple conflit qui opposait deux citoyens » ajoute BBY.

Selon le camp présidentiel, il apparaît clairement que le sieur Ousmane SONKO doit répondre des scènes de violence ayant entraîné la mort d’hommes, la destruction de biens ainsi que les vaines tentatives de soulèvement des jeunes contre les forces de l’ordre. « Heureusement que tous les appels à la violence n’ont jamais prospéré et les Sénégalais ont fait preuve de maturité, refusant de servir de chair à canon à des politiciens aventuriers. Ce procès était une cause individuelle qui n’engageait que la personne de SONKO qui avait délibérément diffamé un citoyen, de manière péremptoire et publique. Les Sénégalais ont compris et ne sont jamais entrés dans le jeu »