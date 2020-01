Transport -Ligne 42 : Un chauffeur de Bus Tata gifle gratuitement une passagère

Personne ne comprend, ce vendredi matin, quelle mouche a piqué un chauffeur de Bus Tata dont l’identité n’a pas été recueillie mais l’immatriculation de son véhicule est : 3711-LA qui, arrivé à hauteur de la cité Damel, a freiné son véhicule avant de gifler violemment une passagère entrée par la porte de devant. Il était même déterminé à administrer une bonne raclée à la Dame prise au dépourvu et qui ne comprenait pas pourquoi on l’a battait à 6 h du matin. Quelques uns des passagers ont intercédé en calmant la bonne Dame dont les nerfs étaient vraiment tendus, tandis que le chauffeur lui, était occupé à poursuivre sa route. La question que continuent de se poser les passagers, c’est de savoir pourquoi ce chauffeur tout aussi effronté à osé battre une passagère gratuitement. En tous les cas, les autorités de cette ligne 42 doivent davantage former leur personnel et les rappeler qu’ils n’ont pas le droit de faire tout ce qu’ils veulent aux passagers.

Assane SEYE-Senegal7