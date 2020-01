Avec cette suspension : Le Cnra assure la promotion de Sen TV

Nombreux sont les Sénégalais qui compatissent au sort peu enviable qui est tombé sur la chaine Sen TV. En effet, cette suspension décidée par le CNRA, loin de desservir DMEDIA, lui insuffle au contraire, une nouvelle dynamique de promotion assurée . La nostalgie qui s’est emparée des téléspectateurs à l’égard du Groupe s’est décuplée en raison surtout des grands débats articulés par des journalistes et analystes chevronnés, qui ne lésinent sur aucune prouesse, pour mettre le pays en sécurité en l’informant juste et vrai. Sen TV dérange puisqu’elle participe au formatage des citoyens accablés par un pouvoir dont la spécialité est d’exceller dans le pilotage à vue. Aujourd’hui, que la sanction soit écourtée ou non, Sen TV s’en retrouve ragaillardie pour avoir tenu bon avec dignité et professionnalisme. Elle remerciera le Cnra de l’avoir concédé une promotion gratuite au final.

Assane SEYE-Senegal7